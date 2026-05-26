В Псковской области многодетные семьи могут выиграть 2,5 млн рублей

В Псковской области стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе «Многодетная семья года». Главный приз конкурса — сертификат на 2,5 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, сообщили в официальном канале правительства Псковской области в Max.

Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. Победителей будут определять в двух номинациях: «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья».

Для участия необходимо соблюдать определенные критерии. В конкурсе могут принять участие семьи, которые создают условия для гармоничного развитие детей с опорой на традиционные ценности, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом, приобщают детей к культуре и творчеству, занимают активную гражданскую позицию, волонтерствуют или участвуют в социальных проектах, а также имеют профессиональные достижения или успешное семейное дело.

Подать заявки на участие можно до 14 июня. Документы можно подать лично, по почте, через органы соцзащиты. Подробности и форма заявки можно найти на сайте Минсоцзащиты.