«Если в 2027 году сдадут, будет очень хорошо»: Сергей Кравцов — о передовой школе в Борисовичах

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил строительную площадку кампуса для одарённых детей в Борисовичах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В числе присутствующих также были губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Севастопольский и Крымский Тихон, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Министр положительно оценил ход строительства: «Если в 2027 году сдадут объект, то будет очень хорошо».

Передовая школа предполагает два профиля: инженерный и естественно-научный. Учебное заведение рассчитано на 800 учеников и будет включать в себя современный кампус для проживания 300 воспитанников. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.

Туда будут отбираться дети по особому конкурсу с 8-го класса, смогут учиться школьники из Северо-Западного федерального округа.

При этом есть преференции для региона, квота будет выше для субъекта, в котором эта школа расположена. Но поступать туда на конкурсной основе будут ребята со всего Северо-Запада.