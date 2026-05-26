 
Общество

«Если в 2027 году сдадут, будет очень хорошо»: Сергей Кравцов — о передовой школе в Борисовичах

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил строительную площадку кампуса для одарённых детей в Борисовичах, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В числе присутствующих также были губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Матфей, митрополит Севастопольский и Крымский Тихон, первый заместитель губернатора Вера Емельянова, заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова.

Министр положительно оценил ход строительства: «Если в 2027 году сдадут объект, то будет очень хорошо».

Передовая школа предполагает два профиля: инженерный и естественно-научный. Учебное заведение рассчитано на 800 учеников и будет включать в себя современный кампус для проживания 300 воспитанников. Срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.

 

Туда будут отбираться дети по особому конкурсу с 8-го класса, смогут учиться школьники из Северо-Западного федерального округа. 

При этом есть преференции для региона, квота будет выше для субъекта, в котором эта школа расположена. Но поступать туда на конкурсной основе будут ребята со всего Северо-Запада.

