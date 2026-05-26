 
Общество

Пскович осужден за неуплату алиментов в 700 тысяч рублей

0

Житель Пскова осужден за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили Псковской Ленте новостей в прокуратуре города.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пскова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

С августа 2025 по февраль 2026 года мужчина, будучи лишенным родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, в нарушение решения суда об обязанности выплачивать алименты, без уважительных причин, не исполнял обязанности по перечислению денежных средств несовершеннолетнему. При этом стоит отметить, что в ближайшее время в новой семье подсудимого ожидается пополнение, в отношении которого, со слов нерадивого родителя, он также нести ответственность за содержание не намеревается.  

Долг за вмененный ему период преступного деяния превысил 700 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства. 

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026