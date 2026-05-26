Пскович осужден за неуплату алиментов в 700 тысяч рублей

Житель Пскова осужден за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщили Псковской Ленте новостей в прокуратуре города.

Псковский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Пскова, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно).

С августа 2025 по февраль 2026 года мужчина, будучи лишенным родительских прав в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, в нарушение решения суда об обязанности выплачивать алименты, без уважительных причин, не исполнял обязанности по перечислению денежных средств несовершеннолетнему. При этом стоит отметить, что в ближайшее время в новой семье подсудимого ожидается пополнение, в отношении которого, со слов нерадивого родителя, он также нести ответственность за содержание не намеревается.

Долг за вмененный ему период преступного деяния превысил 700 000 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя, учитывая сведения о личности подсудимого, суд назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.