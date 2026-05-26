Условно осужденный великолучанин получил реальный срок за покупку наркотиков через интернет

Великолукский городской суд назначил ранее судимому 25-летнему местному жителю, признанного виновным в совершении незаконного приобретения и хранения без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, три года и шесть месяцев заключения, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Плетенский в феврале 2026 года, являясь осужденным к лишению свободы условно, в период испытательного срока, приобрел с использованием сети «Интернет» для личного употребления наркотическое средство в крупном размере, после чего хранил его при себе до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Суд, приняв во внимание смягчающие наказание обстоятельства, в том числе признание вины и раскаяние в содеянном, отменив условное осуждение по предыдущему приговору, назначил Плетенскому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.