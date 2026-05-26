Внучка комиссара Яна Арно передала семейные реликвии в музей Великих Лук

В Москве внучка Яна Арно Ирина передала в Краеведческий музей города Великие Луки документы, фотографии и орден Красной Звезды своего дедушки, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото: Краеведческий музей города Великие Луки

В переданных документах о Яне Арно написана его биография. Так, он родился в мае 1909 года в эстонской семье в селе Горки Дубковской волости Осташковского уезда Тверской губернии. Был человеком самой мирной профессии: учитель истории.

В 1929 году окончил педагогический институт. После этого его направили в Блохино Ульяновского района, где он возглавил районную комсомольскую организацию, то есть был секретарем райкома.

В 1939 году ушел в ряды Красной Армии. После прохождения трехмесячных курсов в городе Калинин был направлен в Эстонский национальный 22 стрелковый корпус в город Тарту на должность начальника дивизионной партийной школы, а затем был назначен инструктором в стрелковый полк. В этой должности прибыл на фронт.

В марте 1942 года был направлен в 249 Эстонскую стрелковую дивизию, где был назначен военкомом 921 стрелкового полка.

Со слов родственников, запечатленных в документах, под руководством Яна Арно проводились: формирование полка, расстановка кадров, большая работа по воспитанию бойцов и командиров. Ян Арно не жалел сил, бесперерывно находился лично среди бойцов, был хорошим организатором и воспитателем масс. Много времени уделял боевой подготовки полка.

За хорошую работу награжден орденом «Красная Звезда».

В переданном документе записано, что в боях под Великими Луками Ян Арно личным примером воодушевлял солдат, поднимал в атаку бойцов у деревни Трощанка. В декабре 1942 года, идя за танком, он увлек за собой группу воинов. В этом бою, в возрасте 33 лет, мужчина и погиб.

«Товарищ Арно был лучшим заместителем командира полка по политчасти в нашей дивизии, прекрасный боевой большевик-командира»,- так отзывались сослуживцы о герое.

О биографии Яна Арно печатали в газетах:

  1. «По заветам Ленина». Газета выходила в Ульяновском районе Калужской области в 1980 году;
  2. «Молодежь Эстонии». В 1972 году была напечатана большая статья «Прописаны на улице Яна Арно»;
  3. «Заря коммунизма». В 1983 году вышла заметка Н. Зоркиной «Эстонец, сын России»;
  4. «Организатор». В 1988 году была напечатана заметка И.К.Наташкина «Учитель, боец, коммунист».

В честь Яна Арно в нашем городе названа улица, На доме № 1, рядом с железнодорожным переездом, укреплена мемориальная доска с надписью: «Арно Ян Савельевич. 1909 – 1942. Комиссар полка эстонского национального корпуса. Геройски погиб за освобождение города Великие Луки».

 

На фото представлены Орден Красной звезды № 62449 Яна Арно, а также фотографии и документы из семейного архива.

«Благодарим Ирину Николаевну за такие ценные для истории нашего города предметы! Теперь в Краеведческом музее города Великие Луки хранится память о таком выдающемся герое как Ян Савельевич Арно!» - рассказали в музее.
