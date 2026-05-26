 
Общество

Псковская областная клиническая больница проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья женщин в Великих Луках

0

В подразделениях Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) в Великих Луках женщины могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья для раннего выявления заболеваний, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Врачи проводят обследование в два этапа. На первом этапе специалисты проводят анкетирование, собирают анамнез, осматривают пациенток и проводят пальпацию молочных желез. Лаборатория выполняет микроскопическое исследование мазков и цитологический анализ шейки матки. Женщины в возрасте от 18 до 29 лет также проходят лабораторные тесты на возбудителей инфекций органов малого таза. Если первый этап выявляет отклонения, врачи назначают второй этап для уточнения диагноза.

«Репродуктивное здоровье — это фундамент благополучия каждой женщины и залог здоровья будущих поколений», — отметили в ПОКБ.

Принять участие в программе можно в следующих подразделениях:

  • женская консультация филиала «Великолукский» ПОКБ;
  • поликлиники №1, №2 и №3;
  • фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Для уточнения графика выездов и записи в ФАПы пациентам следует обращаться к заведующему пунктом. Запись в поликлиники и женскую консультацию работает через «Госуслуги» или регистратуру. В поликлинике №1 также действует колл-центр по телефону: 8 (81153) 7-88-99.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026