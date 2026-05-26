Псковская областная клиническая больница проводит диспансеризацию репродуктивного здоровья женщин в Великих Луках

В подразделениях Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) в Великих Луках женщины могут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья для раннего выявления заболеваний, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Врачи проводят обследование в два этапа. На первом этапе специалисты проводят анкетирование, собирают анамнез, осматривают пациенток и проводят пальпацию молочных желез. Лаборатория выполняет микроскопическое исследование мазков и цитологический анализ шейки матки. Женщины в возрасте от 18 до 29 лет также проходят лабораторные тесты на возбудителей инфекций органов малого таза. Если первый этап выявляет отклонения, врачи назначают второй этап для уточнения диагноза.

«Репродуктивное здоровье — это фундамент благополучия каждой женщины и залог здоровья будущих поколений», — отметили в ПОКБ.

Принять участие в программе можно в следующих подразделениях:

женская консультация филиала «Великолукский» ПОКБ;

поликлиники №1, №2 и №3;

фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

Для уточнения графика выездов и записи в ФАПы пациентам следует обращаться к заведующему пунктом. Запись в поликлиники и женскую консультацию работает через «Госуслуги» или регистратуру. В поликлинике №1 также действует колл-центр по телефону: 8 (81153) 7-88-99.