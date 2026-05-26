 
Общество

Сергей Кравцов - псковским выпускникам: Любите своих учителей

Напутствие выпускникам школ произнес в Псковском кремле министр просвещения РФ Сергей Кравцов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников / ПЛН

«Дорогие выпускники. Вот и прозвенел последний звонок, закончилась ваша школьная пора. Правда, впереди экзамены, я надеюсь, вы успешно их сдадите и поступите в те учебные заведения, в которые запланировали. Школьная пора – самая лучшая пора в жизни, вы ее будете всегда вспоминать, но впереди у вас очень много замечательных дел, замечательная жизнь. Всегда помните о своих учителях, не забывайте свою школу, любите своих учителей, для них это очень очень важно! В добрый путь, выпускники 2026 года!» - сказал Сергей Кравцов.

Далее на соборной площади Псковского кремля был совершен праздничный молебен для выпускников псковских школ.

