Эксперт раскрыла правду о модном массаже лица

Буккальный и фейс-массаж могут улучшать микроциркуляцию, уменьшать отечность и снимать мышечное напряжение, но не способны заменить пластическую операцию, ботокс или полностью убрать морщины. Об этом «Известиям» 26 мая рассказала профессиональный сертифицированный массажист, член Ассоциации массажистов Юлия Адетона.

«Буккальный и фейс-массаж можно рассматривать как рабочий инструмент ухода, но не как замену хирургии, инъекциям или универсальный способ омоложения», — сказала Юлия Адетона.

По словам специалиста, реальный эффект таких техник связан с воздействием на мягкие ткани, мышцы и каркас лица. Массаж усиливает приток крови и помогает насыщать ткани кислородом, из-за чего кожа может выглядеть более свежей, плотной и сияющей.

Юлия Адетона отметила, что фейс-массаж помогает снижать мышечное напряжение, особенно в зоне жевательных мышц, которые часто находятся в спазме из-за стресса или привычки сжимать зубы. Также процедура дает лимфодренажный эффект: ускоряет отток лимфы, уменьшает утреннюю одутловатость, а скулы и овал лица визуально становятся более четкими.

Буккальный массаж, при котором специалист работает через полость рта, позволяет прорабатывать глубокие мышцы и связки. Изначально такие техники применялись в неврологии и логопедии для восстановления мимики после инсультов и травм, пишут «Известия».

«При этом эксперт подчеркнула, что часть обещаний вокруг буккального и фейс-массажа относится скорее к маркетингу. Например, процедура не уменьшает объем щек за счет сжигания жировой ткани и не удаляет комки Биша. Эффект более худого лица возникает из-за уменьшения отечности и снятия мышечного спазма», — заявила специалист.

Юлия Адетона добавила, что для поддержания результата нужны регулярные курсы или сеансы. При прекращении процедур лицо постепенно возвращается к исходному состоянию. Также важно выбирать сертифицированного специалиста, который знает анатомию лица и владеет корректной техникой, поскольку неправильное воздействие может травмировать суставы или лимфоузлы.