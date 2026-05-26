Последний звонок прозвенел для выпускников гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках

В гимназии имени Софьи Ковалевской в Великих Луках состоялся праздник последнего звонка. Торжественная линейка собрала выпускников, педагогов, родителей и почетных гостей, сообщили в администрации города Великие Луки.

Фотографии: Евгения Николаенкова

Открыла мероприятие директор гимназии, депутат Псковского областного Собрания депутатов Татьяна Фомченкова. Она поздравила выпускников с окончанием учебного года и отметила, что этот выпуск достойно представлял учебное заведение на соревнованиях различного уровня и принёс гимназии новые спортивные победы.

Со словами поздравлений от имени главы города Великие Луки Николая Козловского к выпускникам обратился его заместитель Сергей Гусев: «Поступайте в избранные учреждения профессионального образования, обучайтесь и становитесь специалистами высокого уровня, чтобы приумножить славу родного города трудовыми и научными свершениями. Пусть исполнятся ваши желания и заветные мечты, жизненный путь будет успешным, а рядом будут верные друзья, поддержка родителей и близких».

От имени главы администрации Великих Лук Андрея Беляева выпускников поздравила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Наталья Долинченкова, пожелав ребятам успешно пройти экзаменационные испытания, уверенно идти к своим целям и никогда не забывать родную гимназию.

По традиции для выпускников прозвучали творческие номера и теплые поздравления от первоклассников. С ответным словом выступили и сами одиннадцатиклассники, поблагодарив педагогов и родителей за поддержку, знания и заботу.

Одним из главных моментов праздника стал последний звонок, символизирующий окончание школьной жизни и начало нового этапа. Завершилась торжественная линейка вручением цветов педагогам.