В Плюсском округе Александр Козловский оценил производство, которое дает работу 280 жителям в сезон

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил Плюсский округ, где познакомился с деятельностью одного из крупнейших предприятий региона — ООО «Пиндструп» в Заплюсье. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

«Всегда стараюсь во время поездок по округам посещать производства, встречаться с коллективами, смотреть, чем живут предприятия, как развивается экономика на местах. Именно такие встречи лучше всего показывают, где есть движение вперёд, где создаются рабочие места и формируется уверенность в завтрашнем дне», - рассказал Александр Козловский.

По его словам, ООО «Пиндструп» — предприятие с серьёзной историей и высоким уровнем организации работы. Сегодня компания является одним из ведущих производителей профессиональных торфяных субстратов в России. Здесь выстроен полный цикл: от добычи и хранения торфа до его переработки и выпуска готовой продукции для сельского хозяйства и садоводства.

Только за прошлый год предприятие выпустило порядка 700 тысяч кубометров готовой продукции, а ежегодный прирост составляет около 10%. Важно и то, что компания остаётся значимым работодателем для Плюсского округа — стабильно предприятие дает работу 140 жителям, в сезон эта цифра вырастает до 280.

В этом году сезон добычи торфа стартовал уже в конце марта — благодаря погодным условиям это стало абсолютным рекордом. Месторождения предприятия расположены сразу в трёх регионах: Псковской, Ленинградской и Новгородской областях.