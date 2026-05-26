 
Общество

В Плюсском округе Александр Козловский оценил производство, которое дает работу 280 жителям в сезон

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский посетил Плюсский округ, где познакомился с деятельностью одного из крупнейших предприятий региона — ООО «Пиндструп» в Заплюсье. Об этом депутат пишет в мессенджере «Макс».

Фото: Александр Козловский / Мах

«Всегда стараюсь во время поездок по округам посещать производства, встречаться с коллективами, смотреть, чем живут предприятия, как развивается экономика на местах. Именно такие встречи лучше всего показывают, где есть движение вперёд, где создаются рабочие места и формируется уверенность в завтрашнем дне», - рассказал Александр Козловский.

По его словам, ООО «Пиндструп» — предприятие с серьёзной историей и высоким уровнем организации работы. Сегодня компания является одним из ведущих производителей профессиональных торфяных субстратов в России. Здесь выстроен полный цикл: от добычи и хранения торфа до его переработки и выпуска готовой продукции для сельского хозяйства и садоводства.

Только за прошлый год предприятие выпустило порядка 700 тысяч кубометров готовой продукции, а ежегодный прирост составляет около 10%. Важно и то, что компания остаётся значимым работодателем для Плюсского округа — стабильно предприятие дает работу 140 жителям, в сезон эта цифра вырастает до 280.

 

В этом году сезон добычи торфа стартовал уже в конце марта — благодаря погодным условиям это стало абсолютным рекордом. Месторождения предприятия расположены сразу в трёх регионах: Псковской, Ленинградской и Новгородской областях.

«Особо хочу отметить вклад генерального директора предприятия Виктора Гейлера в развитие производства. За всеми производственными показателями всегда стоят люди и грамотное управление. Видно, что на предприятии умеют выстраивать процессы, думать о развитии и работать на перспективу. Здесь внедряются принципы бережливого производства, ежегодно растут объёмы выпуска продукции, расширяется потенциал добычи. Благодарю коллектив ООО «Пиндструп» за открытый диалог, профессионализм и вклад в развитие экономики Псковской области!» - пишет депутат.
