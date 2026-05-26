«Пусть этот день останется в памяти как светлый рубеж»: Александр Козловский обратился к выпускникам Псковской области

Выпускников школ Псковской области с праздником последнего звонка поздравил депутат Государственной Думы, руководитель Псковского регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Канал Александра Козловского в мессенджере Max

«Сегодня в школах Псковской области звучит последний звонок. И в такие моменты всегда невольно возвращаешься мыслями в своё школьное прошлое — потому что, наверное, каждый помнит этот день у себя. Когда стоишь на линейке, слышишь звон колокольчика, смотришь на своих одноклассников и вдруг понимаешь: привычная школьная жизнь остаётся позади, а впереди — совсем другая, взрослая», — отметил Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что школьные годы закладывают фундамент личности, и поблагодарил учителей и родителей за их терпение, труд и заботу, которые помогают детям поверить в себя и сделать первые шаги во взрослую жизнь.

«Дорогие выпускники школ Псковской области, пусть этот день останется в памяти как светлый и важный рубеж. Впереди у вас большая дорога — со своими выборами, открытиями и победами. Идите вперёд смело, но не забывайте тех, кто помог вам сделать первые шаги», — добавил депутат.

Александр Козловский также пожелал всем выпускникам, учителям и родителям больше поводов для радости и добрых свершений, отметив, что всё лучшее из школьных лет должно стать надёжным фундаментом в жизни.