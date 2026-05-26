«Огромная нагрузка и стопки тетрадей домой»: Антон Минаков поблагодарил псковских учителей в День последнего звонка

Депутат Псковского областного Собрания от ЛДПР Антон Минаков посетил лицей №4 в Пскове сегодня, 26 мая, чтобы лично поздравить ребят, их родителей и педагогов с праздником последнего звонка, сообщили в партии.

«Мне выпала огромная честь поздравить выпускников и коллектив лицея №4 с таким замечательным праздником. Совсем скоро для ребят начнется совершенно новый этап жизни. Это прекрасное время, наполненное долгожданной свободой, но вместе с ней придут и первые тяжелые решения, и настоящая взрослая ответственность за свой выбор и свое будущее. Например – поступление в университет и последующая оплата обучения. Не могу в этот день не отметить и самоотверженный труд учителей, которые сегодня вынуждены работать в две смены. Это огромная нагрузка, ведь отработав у доски, педагоги уносят домой стопки тетрадей и продолжают проверять домашние задания. Огромное спасибо вам за этот благородный труд! А выпускникам я хочу пожелать удачи. В добрый путь!» — поздравил ребят Антон Минаков.

Депутат добавил, что ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в современном мире высшее образование перестает быть равной возможностью для всех: «В связи с этим партия предлагает ограничить рост стоимости обучения уровнем инфляции, предоставить приоритет нашим студентам при заселении в общежития, а также ввести образовательный кредит с нулевой ставкой», - резюмировал Антон Минаков.

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

