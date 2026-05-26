Игорь Иванов: форум «Здравница-2026» даст стимул для развития санаторно-курортной отрасли Псковской области

Проведение форума «Здравница-2026» станет стимулом для развития санаторно-курортной отрасли и туризма, а также поможет привлечь внимание к культурному и историческому потенциалу Псковской области. Таким мнением поделился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
По его словам, форум позволяет перенимать лучшие практики и новые программы, которые обсуждаются на экспертных площадках, а также знакомиться с современным медицинским оборудованием, используемым в других регионах. Всё это даёт большой импульс для развития отрасли.
Председатель облсовпрофа также рассказал о масштабах оздоровительной работы. Ежегодно по профсоюзным программам в Псковской области отдыхают и оздоравливаются более 2 000 трудящихся, а с учётом гостей из близлежащих регионов эта цифра превышает 25 000 человек.
Он добавил, что 29 мая экспертное сообщество форума переместится на базу санатория, где участникам представят достижения и возможности региона.
Говоря об организации форума, председатель Псковского облсовпрофа дал высокую оценку:
Игорь Иванов также обратил внимание на активное участие представителей других регионов и присутствие председателя Федерации Независимых профсоюзов России Сергея Черноева, который открыл выставку и ознакомился с представленными стендами.
Напомним, форум продлится три дня, с 26 по 28 мая. В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также масштабная выставка, которая продлится всё время форума.