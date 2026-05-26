Игорь Иванов: форум «Здравница-2026» даст стимул для развития санаторно-курортной отрасли Псковской области

Проведение форума «Здравница-2026» станет стимулом для развития санаторно-курортной отрасли и туризма, а также поможет привлечь внимание к культурному и историческому потенциалу Псковской области. Таким мнением поделился председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Такая площадка, на которой собрались эксперты и руководители санаторно-курортной отрасли, даёт определённый стимул в развитии и для наших учреждений. Многие организуют экскурсионные маршруты и теперь будут учитывать потенциал Псковской области, нашу культурную, духовную и историческую составляющую», — отметил Игорь Иванов.

По его словам, форум позволяет перенимать лучшие практики и новые программы, которые обсуждаются на экспертных площадках, а также знакомиться с современным медицинским оборудованием, используемым в других регионах. Всё это даёт большой импульс для развития отрасли.

Председатель облсовпрофа также рассказал о масштабах оздоровительной работы. Ежегодно по профсоюзным программам в Псковской области отдыхают и оздоравливаются более 2 000 трудящихся, а с учётом гостей из близлежащих регионов эта цифра превышает 25 000 человек.

«У нас санаторно-курортные базы профсоюзов — это те базы, которые есть в нашем регионе. Других санаториев другого вида собственности у нас на территории региона нет. Наш основной флагман — это санаторий "Хилово", который с прошлого года стал курортом федерального значения», — уточнил Игорь Иванов.

Он добавил, что 29 мая экспертное сообщество форума переместится на базу санатория, где участникам представят достижения и возможности региона.

Говоря об организации форума, председатель Псковского облсовпрофа дал высокую оценку:

«Форум организован на самом высочайшем уровне. Всё сделано для того, чтобы было доступно и профессионально для каждого, не только для людей, занятых в профсоюзно-санаторной отрасли, но и для каждого гражданина Псковской области».

Игорь Иванов также обратил внимание на активное участие представителей других регионов и присутствие председателя Федерации Независимых профсоюзов России Сергея Черноева, который открыл выставку и ознакомился с представленными стендами.

Напомним, форум продлится три дня, с 26 по 28 мая. В программе предусмотрены различные мастер-классы, семинары с экспертами в области туризма и санаторно-курортного дела, музыкальные паузы с выступлениями псковских коллективов, а также масштабная выставка, которая продлится всё время форума.