Эксперт рассказал, почему два часа прогулки важнее любого гаджета

Каждый пятый младшеклассник уже не видит доску с последней парты, а к выпускному классу близорукость диагностируют у половины учеников. Как понять, что ребёнок на грани, почему двухчасовая прогулка важнее любого гаджета и когда пора бить тревогу?

«Я сам отец. И когда вижу, как дети с малых лет уткнуты в телефоны, честно – становится тревожно. Мы растим поколение, которое рискует потерять зрение уже к 30 годам. И это не страшилка, а реальные прогнозы врачей», — рассказал в координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Что за «цифровая близорукость»?

Обычная близорукость – неправильное фокусирование изображения. Цифровая – та же самая, но развивается из‑за того, что дети сутками смотрят в экраны с близкого расстояния. Глазная мышца перенапрягается, возникает спазм. На первой стадии это обратимо. Если вовремя не остановиться, спазм перейдет в настоящую близорукость. А это уже навсегда.

Что происходит с глазами у наших детей

  • Россия – в топе стран по детской близорукости.
  • За время учебы в школе зрение падает в 2–3 раза.
  • К выпускному классу близорукость находят у 30–50% школьников.
  • Каждый пятый младшеклассник уже не видит доску с последней парты.

Как понять, что пора бить тревогу

Ребенок редко жалуется сам, пишет RuNews24.ru. Он просто подстроится. Вот что должно насторожить:

  • Щурится, глядя вдаль.
  • Трет глаза, говорит, что они жгут или устали.
  • Жалуется на головную боль к вечеру.
  • Слишком низко наклоняется над книгой или телефоном.
  • Часто моргает или краснеют глаза.

«Самое главное: водите ребенка к окулисту на профилактический осмотр раз в год, даже если кажется, что всё в порядке. Родители часто пропускают начало», — рассказал Роман Крастелев.

Что делать? Простые правила, которые работают

  1. Время у экрана. Дошкольникам – не больше 20 минут в день. Младшим школьникам – до 40 минут. Подросткам до полутора часов, с паузами;
  2. Правило 20‑20‑20. Каждые 20 минут смотрим вдаль на 20 секунд;
  3. Расстояние. Телефон – не ближе 30 см от глаз. Компьютер – не ближе 50 см;
  4. Свет. Никаких гаджетов в темноте. Всегда включайте общий свет или настольную лампу;
  5. Прогулки. Два часа на улице в день – лучшее лекарство для детских глаз.
«Пора перестать делать вид, что всё нормально. Дети перегружены гаджетами и расплачиваются зрением. В школах нужно меньше планшетов и больше живых уроков. Наше поколение помнит школьные перерывы: «Мы писали, мы писали – наши пальчики устали». Это была гимнастика для пальцев. Тогда гаджетов не было, а педагоги помнили: руки у детей не железные, им нужна передышка. А в современном мире нужны перерывы на гимнастику для глаз», — резюмировал Роман Крастелев.
