Эксперт рассказал, почему два часа прогулки важнее любого гаджета

Как понять, что ребёнок на грани, почему двухчасовая прогулка важнее любого гаджета и когда пора бить тревогу?

«Я сам отец. И когда вижу, как дети с малых лет уткнуты в телефоны, честно – становится тревожно. Мы растим поколение, которое рискует потерять зрение уже к 30 годам. И это не страшилка, а реальные прогнозы врачей», — рассказал в координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

Что за «цифровая близорукость»?

Обычная близорукость – неправильное фокусирование изображения. Цифровая – та же самая, но развивается из‑за того, что дети сутками смотрят в экраны с близкого расстояния. Глазная мышца перенапрягается, возникает спазм. На первой стадии это обратимо. Если вовремя не остановиться, спазм перейдет в настоящую близорукость. А это уже навсегда.

Что происходит с глазами у наших детей

Россия – в топе стран по детской близорукости.

За время учебы в школе зрение падает в 2–3 раза.

К выпускному классу близорукость находят у 30–50% школьников.

Каждый пятый младшеклассник уже не видит доску с последней парты.

Как понять, что пора бить тревогу

Ребенок редко жалуется сам, пишет RuNews24.ru. Он просто подстроится. Вот что должно насторожить:

Щурится, глядя вдаль.

Трет глаза, говорит, что они жгут или устали.

Жалуется на головную боль к вечеру.

Слишком низко наклоняется над книгой или телефоном.

Часто моргает или краснеют глаза.

«Самое главное: водите ребенка к окулисту на профилактический осмотр раз в год, даже если кажется, что всё в порядке. Родители часто пропускают начало», — рассказал Роман Крастелев.

Что делать? Простые правила, которые работают

Время у экрана. Дошкольникам – не больше 20 минут в день. Младшим школьникам – до 40 минут. Подросткам до полутора часов, с паузами; Правило 20‑20‑20. Каждые 20 минут смотрим вдаль на 20 секунд; Расстояние. Телефон – не ближе 30 см от глаз. Компьютер – не ближе 50 см; Свет. Никаких гаджетов в темноте. Всегда включайте общий свет или настольную лампу; Прогулки. Два часа на улице в день – лучшее лекарство для детских глаз.