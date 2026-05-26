Серию образовательных экскурсий запустила «Деловая Россия» в честь Дня предпринимателя

Серию экскурсий на ведущие предприятия региона запускает Псковское региональное отделение «Деловой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение «Деловой России»

«Вместо скучной теории и стандартных поздравлений — мы открываем двери реального бизнеса. Что может быть круче, чем увидеть изнутри, как работают флагманы нашей промышленности? Мы объединили на одной площадке действующих предпринимателей, амбициозных студентов и будущих специалистов. Ведь преемственность и живой обмен опытом — это то, на чём строится сильное бизнес-будущее!» — сообщили в «Деловой России».

Участники смогли лично узнать всё о технологических процессах, методы оптимизации, практику внедрения инноваций.

«Зачем мы это делаем? Мы уверены, что такие бизнес-вылазки — это мощнейший драйвер для региона. Подобные мероприятия помогают укреплять деловые связи между старейшим бизнесом и новичками, обмениваться "живым" опытом и лучшими практиками без цензуры и галстуков, находить новых партнёров, инвесторов и крутые кадры среди горящих делом студентов и повышать профессиональные компетенции всего нашего бизнес-сообщества», — добавили в реготделении.

