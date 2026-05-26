 
Общество

Около 200 полицейских задействовали в Псковской области для празднования последних звонков

0

На территории Псковской области состоялись мероприятия, посвященные празднованию последних звонков с 25 по 26 мая. Для обеспечения безопасности мероприятий было задействовано около 200 полицейских, сообщили в управлении МВД России по Псковской области.


Фотографии: управление МВД России по Псковской области

В 173 образовательных учреждениях региона прошли торжественные мероприятия. В них приняло участие более 11 тысяч выпускников. Для обеспечения безопасного проведения последних звонков было задействовано около 200 полицейских. Содействие оказывали сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники и представители АНО «Дружина».

Благодаря организованному несению службы сотрудниками полиции праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.

«УМВД России по Псковской области поздравляет выпускников и их родителей с окончанием школы и желает успехов в дальнейшей жизни!» — комментируют в ведомстве.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026