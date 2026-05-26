Около 200 полицейских задействовали в Псковской области для празднования последних звонков

На территории Псковской области состоялись мероприятия, посвященные празднованию последних звонков с 25 по 26 мая. Для обеспечения безопасности мероприятий было задействовано около 200 полицейских, сообщили в управлении МВД России по Псковской области.



В 173 образовательных учреждениях региона прошли торжественные мероприятия. В них приняло участие более 11 тысяч выпускников. Для обеспечения безопасного проведения последних звонков было задействовано около 200 полицейских. Содействие оказывали сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, народные дружинники и представители АНО «Дружина».



Благодаря организованному несению службы сотрудниками полиции праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка.



«УМВД России по Псковской области поздравляет выпускников и их родителей с окончанием школы и желает успехов в дальнейшей жизни!» — комментируют в ведомстве.