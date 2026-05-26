Жительницу Пскова задержали на месте «закладки» и приговорили к трем годам условно

Жительница Пскова заказала почти два грамма наркотического средства в мессенджере, но была поймана сотрудниками полиции на месте тайника. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.2 ст. 228 УК РФ (покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при это преступление не было доведено до конца до независящим от этого лица обстоятельствам, на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере).



В суде установлено, что Г. в период с 9 по 10 февраля 2026 года, являющейся потребителем наркотических средств возник преступный умысел на незаконное приобретение наркотического средства в крупном размере, для личного употребления.



Далее посредством мессенджера Telegram, в интернет-магазине заказала наркотическое средство у неустановленного лица с целью личного употребления массой 1,96 грамма, после чего получила электронное сообщение в мессенджере Telegram с фотографиями и описанием места расположения тайника (закладки), пешком проследовала к участку местности, с целью обнаружения в тайнике закладки с наркотическим средством.



Однако, довести до конца свой преступный умысел, направленный на незаконное приобретение для личного употребления, Г. не смогла так как была остановлена сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Пскову.



С учетом мнения государственного обвинителя злоумышленница признана виновной, и суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.