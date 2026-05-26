«Единая Россия» наградила победителей Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

Чествование лучших почтальонов прошло в рамках форума «Труженики села» в Наццентре «Россия». Лучшим земским почтальоном стала Ольга Калмыкова из Ставропольского края. Награду ей вручил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, сообщили в партии.

Фотографии: Владислав Тарасов/пресс-служба Совета Федерации

«Работа, которая связана с доставкой почты — это миссия служения людям, которые живут в небольших, труднодоступных населенных пунктах. Помимо того, что вы доставляете весточку, вы ещё доставляете общение, связь с «большой землёй» — особенно в маленьких и труднодоступных населённых пунктах нашей огромной страны — в любую погоду, в любое время года. Часто бывает так, что вы являетесь еще и тем человеком, с которым можно поговорить по душам, который выслушает о проблемах, обязательно подскажет, что делать. Эта миссия, которую вы несете на своих плечах, очень дорогого стоит. Поэтому я хочу вам сказать огромные слова благодарности и пожелать, чтобы все задуманное получалось», — комментирует Владимир Якушев.

Владимир Якушев также отметил, что развитие почты в стране взято под жёсткий контроль на уровне Правительства, Госдумы и Совета Федерации. «Мы все прекрасно понимаем, что такой важнейший институт в стране, как Почта России, всегда должен быть надёжным, эффективным. И, самое главное, в этом институте должны работать настоящие профессионалы и люди, которые любят свою профессию», — подчеркнул он.

Псковская область также представила достойного кандидата на всероссийском уровне. Среди 86 финалистов конкурса — Ирина Семёнова, почтальон из города Пустошка. Ирина Владимировна работает в почтовой службе уже более 26 лет. За это время она заслужила искреннее уважение жителей вверенного ей участка: для многих сельчан она стала не просто доставщиком писем, газет и посылок, а настоящим другом, помощником и связующим звеном с «большой землёй». Ирина не ограничивается официальными обязанностями — она поддерживает одиноких пожилых людей, помогает в бытовых вопросах и всегда готова выслушать, подбодрить, подсказать решение проблемы.

Ирина Семёнова победила в региональном этапе конкурса «Земский почтальон» и представила Псковскую область на федеральном уровне. Её участие в финале — подтверждение того, что в сельских территориях Псковщины профессия почтальона сохраняет свою особую социальную значимость.

Напомним, всего на конкурс «Земский почтальон» в этом году было подано более трёх тысяч заявок. 86 человек вышли в финал. Конкурс организуют по партпроекту «Российское село» при поддержке Почты России, Минсельхоза, Минцифры и Профсоюза работников связи России для повышения престижа профессии и привлечения внимания к развитию сельских территорий.