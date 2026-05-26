В Пушкиногорском муниципальном округе прошел Последний звонок для 90 выпускников

Праздник Последнего звонка прошел сегодня, 26 мая, для 90 выпускников средней общеобразовательной школы имени Александра Пушкина и санаторной школы-интерната Пушкиногорского муниципального округа, сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вместе с педагогами, родителями и многочисленными Оксана Филиппова разделила этот торжественный день, наполненный пожеланиями успешной сдачи экзаменов и напутствиями выпускникам, стоящим на пороге самостоятельной взрослой жизни.



«Дорогие ребята! Завершая важную главу вашей школьной жизни, вам осталось сделать самый ответственный шаг — пройти государственную итоговую аттестацию. Под руководством педагогов вы постигали азы наук, открывали новые знания, и теперь именно ваше усердие, целеустремленность и накопленный багаж знаний станет основой успешной сдачи экзаменов, чего я вам искренне желаю!» — комментирует Оксана Филиппова.



Также глава Пушкиногорского муниципального округа пожелала выпускникам легких экзаменов,результатов, которые порадуют учащихся, их родителей и педагогов, а также позволят стать студентами учебных заведений профессионального образования, которые выпускники сами пожелают.



«В добрый экзаменационный путь, друзья! И пусть удача будет с вами! А мы, взрослые, адресуем вам пожелания только мирного, спокойного, светлого будущего, в котором вы реализуете все свои способности, обретя профессию по душе и личное счастье!» — отмечает Оксана Филиппова.