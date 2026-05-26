В этом году школы Псковского района заканчивают 364 человека — Наталья Федорова

В этом году школы Псковского района заканчивают 364 человека: 270 выпускников 9 классов и 94 выпускника 11 классов. Вместе с педагогами и родителями радость от завершения школьного обучения сегодня, 26 мая, разделила с выпускниками Тямшанской гимназии и Родинской школы глава Псковского района Наталья Федорова, сообщила глава в своем канале в мессенджере Max.

«Последние звонки – торжественные, волнующие и немного грустные. Каждый год мы провожаем юных жителей нашего округа в большую, взрослую жизнь. В этот день волнуются все: взрослые, потому что понимают, что у детей наступает серьезный и ответственный этап самостоятельной жизни, а впереди еще экзамены, дети – потому что нужно расставаться с родной школой, где все знакомо, и начинать покорять другие вершины. А память всю жизнь будет хранить самые яркие и светлые страницы школьного детства», — комментирует Наталья Федорова.



Также глава Псковского района поприветствовала ребят, их родителей и педагогов. Пожелала им успешной сдачи государственной итоговой аттестации, поступления в желанные вузы и колледжи, и чтобы они проявили себя в жизни с лучшей стороны.



Депутат окружного Собрания Андрей Ключко также выступил перед ребятами с напутственными словами, пожелав достойно трудиться на благо нашей малой и большой Родины, какую бы профессию они для себя не выбрали. «В добрый путь, выпускники! Будьте счастливы!» — отмечает Наталья Федорова.