На сегодняшний день Псковские профсоюзы объединяют около 42 тысяч человек

На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил деятельность Псковского областного совета. На сегодняшний день профсоюзы являются самой многочисленной организацией в регионе и объединяют около 42 тысяч человек, сообщил Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

«Между правительством области и Псковским областным советом профсоюзов выстроена эффективная система социального партнерства, ведется работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — комментирует Михаил Ведерников.



Псковский облсовпроф проводит работу и по оздоровлению работающего населения, предоставляя возможность приобрести путевки по льготной стоимости для членов профсоюзов.

Еще одна важная тема встречи — поддержка наших военнослужащих на передовой. С первых дней СВО облсовпроф занял активную позицию и продолжает эту работу. «Со своей стороны мы всегда открыты к дальнейшему сотрудничеству», — отмечает Михаил Ведерников.



