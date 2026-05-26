 
Общество

На сегодняшний день Псковские профсоюзы объединяют около 42 тысяч человек

0

На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил деятельность Псковского областного совета. На сегодняшний день профсоюзы являются самой многочисленной организацией в регионе и объединяют около 42 тысяч человек, сообщил Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Max

«Между правительством области и Псковским областным советом профсоюзов выстроена эффективная система социального партнерства, ведется работа трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — комментирует Михаил Ведерников.  

Псковский облсовпроф проводит работу и по оздоровлению работающего населения, предоставляя возможность приобрести путевки по льготной стоимости для членов профсоюзов.  

Еще одна важная тема встречи — поддержка наших военнослужащих на передовой. С первых дней СВО облсовпроф занял активную позицию и продолжает эту работу. «Со своей стороны мы всегда открыты к дальнейшему сотрудничеству», — отмечает Михаил Ведерников.

Напоминаем, Сергей Черногаев также посетил выставку медицинских инноваций и курортного лечения, которая открылась сегодня, 26 мая, в рамках форума «Здравница-2026».
 

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026