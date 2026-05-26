Михаил Ведерников поздравил выпускников Псковской области с Последним звонком

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил выпускников с праздником Последнего звонка в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: губернатор Псковской области Михаил Ведерников / Max

«Дорогие выпускники! От души поздравляю вас с праздником! Сегодня каждый из вас стоит на пороге перемен: кто-то пока ищет свое призвание, кто-то готовится сделать первый шаг навстречу мечте. А кто-то уже уверенно идет по выбранному пути. Перед вами открыты все дороги, и каждая из них будет требовать от вас упорства, ответственности и готовности работать на результат», — отмечает Михаил Ведерников.  

 


Также губернатор Псковской области пожелал выпускникам уверенно преодолевать любые трудности, никогда не сомневаться в собственных силах и идти навстречу к мечтам. «И помните – ваши знания, способности, таланты очень нужны Псковской области. А мы всегда и во всём будем вас поддерживать. Успехов! В добрый путь!» — пожелал Михаил Ведерников.

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

