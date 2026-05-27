Международный день рассеянного склероза отмечают 27 мая

Врачи по всему миру 27 мая отмечают Международный день рассеянного склероза.

Дата вошла в календари в 2009 году по инициативе Международной Федерации рассеянного склероза. Главная цель праздника — повысить осведомленность людей об этом заболевании, его ранних признаках, диагностике и лечении.

В этот день специалисты проводят лекции о рассеянном склерозе, ученые собираются на конференции, где обсуждают результаты последних исследований, а в больницах раздают брошюры с советами по сохранению здоровья.