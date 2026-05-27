День библиотекаря отмечают в России 27 мая

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен указом президента РФ Бориса Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

В указе говорится:

«Учитывая большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры и необходимость дальнейшего повышения их роли в жизни общества, постановляю:

Установить общероссийский День библиотек и отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки.

Правительству Российской Федерации, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления рекомендовать проведение в рамках Дня библиотек мероприятий, направленных на повышение роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни населения Российской Федерации, а также на решение проблем, связанных с развитием библиотек».

Считается, что вообще первые библиотеки, как собрания памятников письменности, возникли еще в древности в Древнем Египте, Греции, Ассирии и Риме, а развитие получили с 15 века после изобретения книгопечатания.

На Руси самая первая библиотека была основана Ярославом Мудрым в 1037 году в Киеве, затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего 260-350 тысяч экземпляров. С середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера — царских приказов.

В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования (переданная в 1725 году Академии наук) и Вольного экономического общества (1765), а, как уже говорилось выше, первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году.

После установления в стране советской власти, в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Н.К. Крупская.

В советское время библиотеки пользовались большой «популярностью», поскольку только там можно было найти новые издания (и вообще самый широкий перечень изданий), необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения, детскую литературу...

В современной России функционируют около 40 тысяч библиотек, в которых работают тысячи квалифицированных библиотекарей. Национальные и федеральные библиотеки относятся к числу мировых информационных гигантов и содержат многомиллионные книжные собрания. Конечно же, крупнейшей публичной библиотекой в стране является Российская государственная библиотека, расположенная в Москве. Это национальная библиотека Российской Федерации, причем крупнейшая публичная библиотека не только в стране, но и одна из крупнейших библиотек мира.

Однако, в настоящее время — эпоху интернета, печатные издания все более отходят на второй план, уступая место электронным аналогам. Тем более, что финансирование региональных библиотек оставляет желать лучшего, а интерес людей к посещению данных заведений также невелик. Но, несмотря на все это, библиотеки остаются чем-то гораздо большим, чем просто хранилищами книг. Здесь царит особая атмосфера знаний и мудрости, и, кстати, только в библиотеках можно найти книги, которым нет аналогов, и никакой интернет их не заменит.

К тому же с 2004 года в России реализуется проект по созданию и развитию системы «Национальная электронная библиотека» (НЭБ), который направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и научных учреждений. В настоящее время общий фонд НЭБ включает более пяти миллионов экземпляров.

Также утвержден модельный стандарт переоснащения российских библиотек. В него входят современное библиотечное пространство, открытый доступ к книгам, централизованное подключение к электронным и цифровым ресурсам, пространство свободного общения (дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп).

Поэтому одна из главных задач сегодняшнего праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

Также в этот день поздравления с профессиональным праздником принимают все библиотечные работники. Ведь из века в век библиотекарь занимал, и будет занимать важное место в общественной жизни, так как он работает в сфере интеллектуальной культуры. Порой сложно сориентироваться в огромном потоке издаваемой сегодня литературы, и квалифицированный библиотекарь, хорошо знающий книжный фонд, всегда может дать совет, где найти ответ на интересующий вопрос. Поэтому сегодняшний праздник — это еще и признание важности данной профессии.