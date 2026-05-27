Эксперт назвала дату начала приема заявлений на новую семейную налоговую выплату

С 1 июня работающие родители, воспитывающие двоих и более детей, смогут подать заявление на новую семейную налоговую выплату, если их семья будет признана нуждающейся. Об этом 27 мая сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова.

«Семьям с двумя и более детьми при соблюдении ряда условий снизили налоговую нагрузку на доходы за прошлый год благодаря новой семейной налоговой выплате. Льгота носит заявительный характер, то есть за нею нужно обратиться в период с 1 июня до 1 октября 2026 года в территориальное отделение СФР лично, через МФЦ или через Единый портал госуслуг», — сказала Голубцова «РИА Новости».

Эксперт уточнила, что право на выплату имеют семьи с детьми до 18 лет либо до 23 лет, если они обучаются очно. При этом все члены семьи должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России, а заявитель — являться налоговым резидентом и не иметь задолженностей по алиментам. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторного размера регионального прожиточного минимума.

Она добавила, что предоставлять подтверждающие документы не требуется, поскольку Социальный фонд России (СФР) самостоятельно получает необходимые данные о доходах, налогах и имуществе через межведомственные каналы.