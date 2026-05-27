Пациентка поблагодарила травматолога-ортопеда Псковской областной клинической больницы за успешную операцию

Пациентка поблагодарила врачей Псковской областной клинической больницы за успешно проведенную операцию, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Светлана Михайлова поступила в отделение травматологии ПОКБ с синдромом карпального канала справа 26 марта. Травматолог-ортопед Дмитрий Морозов прооперировал её.

«26 марта я поступила в отделение травматологии по экстренной госпитализации с синдромом карпального канала справа. Была прооперирована замечательным доктором - травматологом-ортопедом Морозовым Дмитрием Сергеевичем. Хочу выразить огромнейшую благодарность всему отделению травматологии: от старшего до младшего медперсонала - за отзывчивость и профессионализм. Отдельная благодарность и низкий поклон доктору Морозову Д.С. за проведённую операцию, чуткое внимание и рекомендации по дальнейшему лечению. Огромное человеческое спасибо!» - поделилась Светлана Михайлова.

Синдром карпального канала вызывает боль, онемение и ограничение движений кисти, но своевременная операция и грамотное ведение пациента позволяют полностью восстановить функцию руки.

«Спасибо вам, Светлана, за доверие и тёплые слова!», - добавили в больнице.

Колл-центр ПОКБ: 8 (8112) 29-57-00.