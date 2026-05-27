 
Общество

Появилось видео задержания контрабандистов с 29 кг наркотиков на границе в Пыталовском округе. ВИДЕО

Появилось видео задержания контрабандистов из Калининграда и Москвы в Пыталовском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Видео предоставлено пресс-службой пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Напомним, Пыталовский суд приговорил жителей Калининграда и Москвы к длительным срокам лишения свободы за попытку контрабанды и сбыта крупной партии наркотических веществ. 

В феврале 2025 года Галевский на грузовом автомобиле привез в Литовскую Республику наркотик массой 28 964 грамма. Он спрятал его в тайниках машины и направил транспортное средство через контрольно-пропускной пункт Псковской таможни. Сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области обнаружили и изъяли запрещенное вещество.

