Основной причиной поиска новой работы у псковичей является низкая зарплата — опрос

Топ-3 причин поиска нового места трудоустроенными псковичами — низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и желание сменить сферу деятельности. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные псковичи. Опрос проводился с 5 мая по 12 мая.

Изображение сгенерировано нейросетью

Недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда называют 50% работающих. Еще 11% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности — 10%.

Еще 8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов, а 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же (7%) жалуются на условия труда.

Удаленность работы от дома стала проблемой для 6%, а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удаленно возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 2% опрошенных. Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста и недовольство руководством. Горожанки чаще делились планами уйти в другую сферу, жаловались на удаленность работы от дома и плохие условия труда, а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях. 

