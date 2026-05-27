В Псковском отделении Сбера робособака встречала гостей, а умное зеркало оценивало их здоровье

На форуме «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса – 2026» в Пскове Сбер представил две технологии: мультимодальный медицинский ассистент GigaDoc на базе ИИ и робособаку от бесплатной школы цифровых технологий от Сбера «Школа 21».

Зеркало на базе искусственного интеллекта по видео лица за 10–15 секунд определяет более 12 показателей: пульс, артериальное давление, эластичность сосудов, уровень стресса, индекс массы тела, риск диабета II типа, а также уровень холестерина и триглицеридов.

Технология работает через дистанционную фотоплетизмографию: камера фиксирует микроколебания кожи от сердечных сокращений, алгоритм обрабатывает сигнал и выдаёт результат. При выявлении отклонений система рекомендует обратиться к врачу.

Также гостей встречал четвероногий робот. Робособака с помощью нейросети, которая сканирует окружающую обстановку через камеру, умеет ориентироваться в пространстве, выполнять задания и патрулировать помещения. На мероприятии собака показывала лапами сердечко, имитировала виляние хвостом и танцевала.

В перспективе таких роботов можно использовать для переноски предметов в офисах, помощи на производстве, доставки или участия в поисково-спасательных операциях.

Событие состоялось в рамках Второго практического форума «ИИ и цифровые инструменты для роста бизнеса — 2026», который проходит в псковском офисе Сбера. Мероприятие организовано Псковским отделением Сбера совместно с правительством Псковской области при участии «Опоры России».