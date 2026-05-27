Оказывающие психологическую помощь участникам СВО псковские НКО получат дополнительную поддержку

Внесение изменений в законопроект «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области» рассмотрели депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В силу пункта 2 статьи 31.1 Федерального закона законами субъектов Российской Федерации наряду с предусмотренными федеральным законодательством могут устанавливаться виды деятельности некоммерческих организаций, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации для признания некоммерческих организаций социально ориентированными и предоставления им мер государственной поддержки.

В соответствии с данной нормой Федерального закона были внесены изменения, которыми к видам деятельности, позволяющим приобрести некоммерческим организациям статус социально ориентированных и получать государственную поддержку, отнесена деятельность в области социальной адаптации и психологической поддержки участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий и членов их семей. На основании изложенного, а также поскольку согласно статьям 3 и 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» ветераны боевых действий и инвалиды боевых действий являются разными категориями ветеранов, проектом закона предлагается в Законе области № 1136-ОЗ в качестве дополнительных видов деятельности предусмотреть социальную реабилитацию, включая оказание психологической помощи, трудовую адаптацию и профессиональную переподготовку в отношении двух категорий граждан: участников специальной военной операции и инвалидов боевых действий, не являющихся ветеранами боевых действий, а также членов их семей.

«Хорошая мера. Вопрос: мы даем право заниматься адаптацией. А требования будут? Кадровый состав, опыт работы?» - поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян («Единая Россия»).

«Есть ряд некоммерческих организаций и тот вид деятельности позволит им получать на свою деятельность средства по линии, например, президентских грантов. Дополнительны обязательств ни на кого не накладываются. Просто расширение финансирования на этот вид деятельности», - пояснил министр по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

«А кто эти люди, как пример, участники СВО и инвалиды, не являющиеся ветеранами боевых действий?» - спросил председатель комитета, депутат Игорь Дитрих («Единая Россия»).

«Одни участники СВО, а другие инвалиды боевых действий, которые не были военнослужащими», - ответил Дмитрий Яковлев.

Законопроект принят единогласно.

