Здравоохранение входит в топ-3 самых востребованных специальностей — Игорь Дитрих

Псковская область сохраняет высокий спрос на медицинских специалистов, несмотря на меры поддержки и рост зарплат в сфере здравоохранения. При этом власти региона продолжают развивать систему медицинской помощи, совершенствовать диспансеризацию и усиливать работу онкологической службы. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM.

Гость студии отметил, что здравоохранение одновременно входит в число самых высокооплачиваемых и самых востребованных сфер в регионе. По его словам, особенно остро система нуждается во врачах-анестезиологах-реаниматологах.

«В здравоохранении у нас беспрецедентные социальные меры поддержки. Но поток докторов или медработников не хлынул. Здравоохранение с одной стороны входит в топ самых высокооплачиваемых специальностей Псковской области. А, например, врачи-анестезиологи-реаниматологи — самые высокооплачиваемые из всех. При этом также здравоохранение входит в топ-3 самых востребованных специальностей», — сказал депутат.

Игорь Дитрих подчеркнул, что региональные власти продолжают искать пути решения кадровой проблемы. По мнению парламентария, система профориентации должна не только привлекать абитуриентов, но и честно рассказывать о специфике профессии.

«Здравоохранение — это в первую очередь первичное звено на периферии. Это всё равно боль, слёзы, кровь, страдания. Ты должен быть готов к этому в первую очередь. Если это всё выдержишь, то при определённых обстоятельствах через 10–15–20 лет ты обязательно будешь великим профессором или академиком», — отметил депутат.

Игорь Дитрих также обратил внимание на развитие онкологической службы региона. Он сообщил, что за последние десятилетия система сделала серьёзный шаг вперёд благодаря современному оборудованию, новым методам диагностики и взаимодействию с федеральными центрами.

«Это и новые технологии, и новое оборудование, и другой подход к пациентам, и скрининговые методы исследования, и очень широкая взаимосвязь с федеральными онкологическими центрами», — пояснил парламентарий.

Отдельно депутат остановился на диспансеризации, сообщив, что сейчас только 27% впервые выявленных онкологических заболеваний врачи находят именно во время диспансеризации. По его мнению, этот показатель указывает на необходимость совершенствования системы профилактических осмотров.

«Есть у нас проблемы с процентом выполнения диспансеризации, ее качеством», — заявил Игорь Дитрих.

Он поддержал практику выездных консультаций специалистов Псковского онкодиспансера в муниципалитетах. По его словам, такие выезды помогают не только пациентам, но и местным медикам. «Главное на этих осмотрах — присутствуют те врачи, которые работают на месте. Это обучение докторов местных, фельдшеров местных. Увидел что-то, что не знаешь, ты уже знаешь, кому позвонить и у кого спросить», — сказал заместитель председателя областного Собрания.

Игорь Дитрих также отметил, что жители региона чаще всего обращаются к депутатам именно с вопросами здравоохранения. При этом многие проблемы, по его словам, связаны не с отсутствием медицинской помощи, а с недостаточной информированностью пациентов и сложностями маршрутизации.