Жителя Себежа приговорили к общественным работам за неуплату алиментов на сумму более 500 тысяч рублей

В Себеже судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении 33-летнего мужчины, который задолжал более 500 тысяч рублей алиментов на содержание своей восьмилетней дочери. В качестве наказания ему назначено 20 часов обязательных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

В результате неуплаты средств на ребёнка к должнику были применены меры административного воздействия. Согласно решению суда, отец был привлечён к ответственности по части1 статьи 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). В качестве наказания ему назначено 20 часов обязательных работ.

На данный момент долг по алиментам ещё не погашен, но должнику придется поработать на благо города. Судебные приставы продолжают работу по взысканию задолженности и контролю за исполнением родительских обязанностей.

В УФССП РФ по Псковской области добавили, что с начала 2026 года в регионе к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ привлечено 126 должников.