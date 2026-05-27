Проект «Дорогами Победы» объединил семь регионов России, включая Псковскую область

Межпарламентский проект «Дорогами Победы» объединил семь регионов России вокруг темы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и связей между фронтом и тылом. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM.
По словам Игоря Дитриха, инициаторами проекта выступили представители Псковского областного Собрания и Томской областной Думы. Участники проекта изучают не только события военных лет, но и судьбы людей, которые связывали разные регионы страны в годы войны и после неё.
Он отметил, что проект помогает регионам обмениваться историческими материалами и воспоминаниями о военном времени. По словам парламентария, представители Псковской области во время поездок в Сибирь узнали о работе эвакуационных госпиталей, в которых лечились жители региона, а также о трудовом подвиге работников тыла.
Проект ориентирован прежде всего на молодёжь, подчеркнул депутат. По его словам, участники проекта считают важным рассказывать школьникам и студентам как о событиях на фронте, так и о жизни в тылу.
Во время обсуждения темы парламентарий также обратил внимание на необходимость сохранять память о преступлениях нацистов против мирного населения. Он отметил, что молодые участники поисковых отрядов через личное участие в экспедициях осознают значение понятия «геноцид».