Проект «Дорогами Победы» объединил семь регионов России, включая Псковскую область

Межпарламентский проект «Дорогами Победы» объединил семь регионов России вокруг темы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне и связей между фронтом и тылом. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио ПЛН FM.

По словам Игоря Дитриха, инициаторами проекта выступили представители Псковского областного Собрания и Томской областной Думы. Участники проекта изучают не только события военных лет, но и судьбы людей, которые связывали разные регионы страны в годы войны и после неё.

«Дороги Победы — это именно перекрёсток судеб. Мы знаем, что части и дивизии, сформированные в Томской области, в Кузбассе, в Сибири, освобождали Псковскую область. Есть томские дивизии, которые освобождали Великие Луки. Есть части, которые шли на поддержку Ленинграда и были разбомблены в Дно. Они ищут останки своих родственников, а мы узнаём, что происходило у них», — рассказал Игорь Дитрих.

Он отметил, что проект помогает регионам обмениваться историческими материалами и воспоминаниями о военном времени. По словам парламентария, представители Псковской области во время поездок в Сибирь узнали о работе эвакуационных госпиталей, в которых лечились жители региона, а также о трудовом подвиге работников тыла.

«У нас есть Край партизанской славы, знаменитый обоз с продовольствием для ленинградцев. А у них был свой обоз — рыбный обоз для работников Кузбасса. Томские женщины, потомки рыбаков, наловили большое количество рыбы и отправили её труженикам, которые днём и ночью добывали уголь и работали для Победы», — сообщил Игорь Дитрих.

Проект ориентирован прежде всего на молодёжь, подчеркнул депутат. По его словам, участники проекта считают важным рассказывать школьникам и студентам как о событиях на фронте, так и о жизни в тылу.

Во время обсуждения темы парламентарий также обратил внимание на необходимость сохранять память о преступлениях нацистов против мирного населения. Он отметил, что молодые участники поисковых отрядов через личное участие в экспедициях осознают значение понятия «геноцид».