Псковские коммунальщики оперативно убирают поломанные ветром деревья

Сотрудники коммунальных служб оперативно убирают поломанные шквальным ветром деревья в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах

«По городу бушует усиленный ветер с ливнем, и на некоторых улицах от деревьев сорвало ветки или части их оснований. Мы видим проблему и контролируем ситуацию. Рабочие уже выехали на уборку и в оперативном порядке приведут улицы в порядок!» - подчеркнул глава города.

Напомним, ранее очевидцы зафиксировали, как шквалистый ветер повалил два дерева у отеля «Покровский» и на перекрестке улиц Георгиевской и Калинина.

Тем временем, сильные ливни идут сегодня местами по Псковской области.

На неделе ожидается прохладная погода с кратковременными дождями.