Псковские коммунальщики оперативно убирают поломанные ветром деревья

Сотрудники коммунальных служб оперативно убирают поломанные шквальным ветром деревья в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в Мах.
Фото здесь и далее: Борис Елкин / Мах
«По городу бушует усиленный ветер с ливнем, и на некоторых улицах от деревьев сорвало ветки или части их оснований. Мы видим проблему и контролируем ситуацию. Рабочие уже выехали на уборку и в оперативном порядке приведут улицы в порядок!» - подчеркнул глава города.
Напомним, ранее очевидцы зафиксировали, как шквалистый ветер повалил два дерева у отеля «Покровский» и на перекрестке улиц Георгиевской и Калинина.
Тем временем, сильные ливни идут сегодня местами по Псковской области.
На неделе ожидается прохладная погода с кратковременными дождями.