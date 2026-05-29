Игорь Дитрих: Никто никому рот не затыкает — решения ищем вместе

В преддверии майской сессии Псковского областного Собрания депутатов, на которой был представлен отчёт губернатора о деятельности правительства за 2025 год, заместитель председателя областного Собрания Игорь Дитрих поделился своими взглядами на взаимодействие исполнительной и законодательной власти в интервью Псковской Ленте Новостей.

— Игорь Иванович, майская сессия областного Собрания обычно начинается с отчёта губернатора о деятельности правительства за предыдущий год. Это формальная процедура или реальный механизм взаимодействия исполнительной и законодательной власти?

— Это хороший и правильный ритуал, который повторяется из года в год. До сессии губернатор встречается с каждой фракцией отдельно. Там задаются вопросы, звучат предложения, мнения. Обсуждаются и острые, и системные темы. Разговор идёт серьёзный и деловой. Вместе с губернатором мы определяем, что необходимо сделать в первую очередь, а что пока невозможно реализовать. При этом никто никому рот не затыкает — можно задавать любые вопросы, чтобы вместе находить решения.

— На апрельской сессии депутаты внесли изменения в закон о ветеранах труда Псковской области и о детях войны. Для чего понадобились эти уточнения?

— Мы приводим региональный закон в соответствие с федеральным законодательством и восстанавливаем историческую справедливость. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года праздником Победы над Японией было объявлено 3 сентября. В 2020 году указом президента Российской Федерации 3 сентября стало Днём воинской славы России — Днём окончания Второй мировой войны. Поэтому и наш областной закон был скорректирован. Таких людей в регионе осталось всего восемь, четверо из них уже получают льготы. Здесь нельзя рассуждать только о затратах бюджета. Эти люди заслужили поддержку, и даже если бы речь шла об одном человеке, такую работу всё равно необходимо было бы проводить.

— Ваш коллега Алексей Севастьянов разработал законопроект об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Почему такой закон важен на региональном уровне?

— Главное, чтобы люди понимали, что такое геноцид, и понимали это не формально. Поисковые отряды находят останки мирных жителей, детей со связанными колючей проволокой руками. Когда молодые ребята видят это своими глазами, им уже не нужно объяснять смысл слова «геноцид». Это остаётся с человеком на всю жизнь. Именно поэтому такие законопроекты необходимы — для сохранения исторической памяти и правды о событиях Великой Отечественной войны.

— В областное Собрание поступил проект закона об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год. Бюджет исполнен с профицитом. Что это означает для системы здравоохранения?

— Здесь речь идёт скорее о бухгалтерской особенности. Для того чтобы система здравоохранения работала без перебоев в переходе с декабря на январь, часть январских средств федеральный фонд перечисляет в декабре. Поэтому формально возникает профицит. Эти средства позволяют вовремя выплачивать зарплату медикам и оплачивать медицинскую помощь в праздничные дни, когда вся страна отдыхает, а здравоохранение продолжает работать круглосуточно. При этом остаются вопросы к эффективности диспансеризации. По итогам 2025 года только 27% впервые выявленных онкологических заболеваний были обнаружены именно в ходе диспансеризации. Это говорит о том, что систему необходимо совершенствовать, повышать качество обследований и раннего выявления заболеваний.

— Одним из важных направлений остаётся работа с обращениями граждан. Какие темы сегодня наиболее остро звучат на депутатских приёмах?

— На первом месте остаются вопросы здравоохранения. Причём часто проблема заключается не в отсутствии медицинской помощи, а в маршрутизации и недостаточной информированности людей. Многие вопросы можно решить быстрее, если правильно объяснить человеку порядок действий. Все обращения анализируются и передаются в профильные структуры. Например, после многочисленных обращений по работе скорой помощи были приняты решения по так называемым «бригадам подхвата», чтобы сократить время отсутствия машин в муниципалитетах. И это сработало — жалоб стало значительно меньше. Второй большой блок вопросов связан с электроснабжением. Люди поднимают системные проблемы, в том числе высокую стоимость технологического подключения объектов к электросетям. Эти темы требуют дальнейшего обсуждения, в том числе в формате парламентского часа.

Беседовала Любовь Кузнецова