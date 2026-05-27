ВТБ разъяснил детали партнерства с Вайлдберриз

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Для России это принципиально новый этап в развитии экономики с глобальными синергетическими эффектами как для потребителей, так и для бизнеса.

Соглашение будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества одного из крупнейших банков страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции.

«В банке ВТБ около 30 миллионов клиентов, у Вайлдберриз – 80 миллионов, и эти клиентские базы далеко не всегда пересекаются, поэтому для нас это, конечно, выход на совершенно другой уровень клиентской базы, другие масштабы клиентской работы. И, конечно, у Вайлдберизз широкая клиентская база в малом бизнесе – для нас это тоже очень важно, мы можем предложить им целый ряд дополнительных сервисов и услуг», – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Для ВТБ это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса, отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ.

