ВТБ разъяснил детали партнерства с Вайлдберриз

ВТБ и Группа RWB договорились о стратегическом партнерстве. Для России это принципиально новый этап в развитии экономики с глобальными синергетическими эффектами как для потребителей, так и для бизнеса.
Соглашение будет направлено на совместное развитие розничного бизнеса, разработку и внедрение новых продуктов, повышение доступности передовых финансовых услуг. Сделка станет примером первого прямого сотрудничества одного из крупнейших банков страны и ведущего игрока сегмента электронной коммерции.
Для ВТБ это, по сути, запуск новой вехи в развитии розничного бизнеса, отметил первый заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов.
В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ.