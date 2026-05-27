Прокуратура отменила отказ в возбуждении уголовного дела по факту кражи кредита у псковича

Жителю города Пскова ранее было отказано в возбуждение уголовного дела по факту оформления кредита на его имя от третьего лица, о котором он узнал только из СМС-сообщения. Прокуратура города Пскова изучила постановление, отменила решение предыдущей инстанции и направила материалы для проверки, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура города Пскова изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органом дознания по заявлению о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 159 УК РФ.

Установлено, что в июне 2025 года на имя гражданина Пскова оформлен кредит, который он не оформлял. О наличии данного кредита он узнал из СМС-сообщения. Кроме того, зайти на портал «Госуслуги» он не может, так как он был взломан.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура города, материал проверки направлен в ОП № 1 УМВД России по Пскову для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ.