Дело псковички о неизвестном займе на ее имя рассмотрят повторно

Жительница Пскова обнаружила взятый третьим лицом на свое имя займ, но в возбуждение уголовного дела ей ранее отказали. Прокуратура города Пскова изучила отказ, отменила его решение и передала материалы дела на рассмотрение, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура города Пскова изучила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное органом дознания по заявлению о преступлении, предусмотренном часть 1 статьи 159 УК РФ.

Установлено, что 10 апреля гражданка Пскова при проверки кредитной отчетности обнаружила взятый на себя займ. В ходе доследственной проверки, установлено, что указанный займ взят неустановленным лицом, о чем свидетельствует кредитный отчет, в свою очередь заявитель этого не делала.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменила прокуратура города, материал проверки направлен в ОП № 1 УМВД России по Пскову для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 159 УК РФ.

