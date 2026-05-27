 
Общество

Инспектор Россельхознадзора вернул из Псковской области в Беларусь 3,7 тонны корма

На российско-белорусской границе в Псковской области инспектор управления Россельхознадзора вернул в Беларусь 3,7 тонны корма для домашних животных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

В ходе ветеринарного контроля должностное лицо ведомства установило, что на перемещаемый из Республики Беларусь товар отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы. Эти документы должны подтверждать безопасность корма и его происхождение.

Инспектор выяснил, что с 23.07.2020 приостановлена сертификация в Россию продукции голландского предприятия, заявленного на маркировке. Поскольку перемещение такого груза по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, инспектор оформил акт о возврате груза и отправил товар обратно в Беларусь.

