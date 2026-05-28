 
Общество

В отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошел праздник для детей сотрудников

В отделе по конвоированию УФСИН России по Псковской области состоялось мероприятие, приуроченное к предстоящему Международному дню защиты детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Праздник организовали для юных гостей — детей сотрудников уголовно-исполнительной системы региона. Концертную программу подготовили творческие коллективы педагогов и учеников Псковского педагогического комплекса, а также центра «Надежда». Для маленьких зрителей пели, танцевали, проводили викторины. Работу ведущих также обеспечили представители учебных заведений.

Активную помощь в организации праздника оказали курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России. Они делали аквагрим для детей, показывали экипировку и вооружение сотрудника УИС, а также продемонстрировали показательные выступления, наглядно представив детям особенности службы их родителей.

Кульминацией праздника стали танцы служебной собаки по кличке Гепард начальника кинологического отделения СИЗО-1 Полины Ивановой, а также задержание сбежавшего преступника бельгийской овчаркой по кличке Изма старшего инструктора-кинолога отдела по конвоированию Николая Брыка, где роль правонарушителя исполнил Станислав Федоров.

Для юных посетителей отдела по конвоированию были подготовлены подарки и сладости, что сделало праздник еще более запоминающимся и радостным для детей.

 


«Мы понимаем, что наши сотрудники — люди занятые, служба отнимает много сил и времени. Часто из-за загруженности на работе они вынуждены жертвовать общением с семьей, реже видят своих детей. Именно поэтому мы организовали этот праздник — чтобы подарить детям радость, дать им возможность почувствовать гордость за родителей и просто провести время в теплой, семейной атмосфере, которую они так заслуживают», — комментирует главный организатор мероприятия — инспектор группы кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом отдела по конвоированию Алена Егорова.

