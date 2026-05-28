Эксперт: Примеры из мемов и роликов нельзя приводить в сочинении на ЕГЭ

Ученикам рекомендуется избегать использования примеров из мемов и видеороликов в социальных сетях при написании сочинений на ЕГЭ. Экзаменационные работы должны основываться на литературном или реальном жизненном опыте выпускника. Такую рекомендацию дала ТАСС тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.

«Предоставление примеров из мемов и видеороликов в социальных сетях в сочинениях недопустимо, поскольку эксперты требуют опоры на литературный или жизненный опыт. Это может быть событие, книжный сюжет или поступок реального человека», - отметила Антонова.

Эксперт пояснила, что использование мемов и видеороликов может привести к потере баллов за несоответствие критериям. Приводился пример, когда школьник использовал в сочинении человека-паука, из-за чего получил ноль баллов по нескольким критериям.

«Мемы не представляют собой культурной ценности», - добавила Антонова.

Она подчеркнула, что Единый государственный экзамен оценивает также способность аргументировать на базе проверенных источников и владение нормами литературного русского языка.