Банки смирились с селективными скидками на маркетплейсах

Кредитные организации смирились с наличием селективных скидок на маркетплейсах, будущее за партнерством и здоровой конкуренцией. Такое мнение в интервью ТАСС перед ПМЭФ-26 озвучил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Банки маркетплейсов - это новая нормальность в системном ландшафте банковского сектора. Классический банковский сектор адаптируется к ней. Один из способов нашей адаптации, например, - партнерство с "Яндексом», - добавил топ-менеджер. 

При этом он отметил, что не верит в меморандум между обычными кредитными организациями и банками маркетплейсов, особенно на коротком горизонте и считает более эффективными инструментами конкуренции - двусторонние партнерства, здоровую конкуренцию и привлечение внимания клиентов, а не регуляторные ограничения. 

Контекстом для этого заявления служит ситуация, когда крупные маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», развивают собственные банковские сервисы и предлагают клиентам скидки или повышенный кешбэк при оплате товаров через свои дочерние структуры, что традиционные банки ранее оценивали как неравные конкурентные условия.

