Т2 одной из первых подключила короткий номер 022 для связи с «ЛизаАлерт»

Т2, российский оператор мобильной связи, одним из первых на телеком-рынке подключил короткий номер 022 для связи с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абоненты Т2 смогут быстрее обратиться за помощью в ситуациях, связанных с поиском пропавших людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Короткий номер 022 будет работать круглосуточно для абонентов оператора и дополнит действующую федеральную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Пользователи смогут выбрать любой удобный способ обращения – воспользоваться коротким номером 022 или федеральным номером горячей линии. Звонки по обоим номерам для клиентов Т2 будут бесплатными.

«В стрессовых и чрезвычайных ситуациях человеку бывает сложно быстро сориентироваться, поэтому особенно важно сделать доступ к помощи максимально простым. Номера экстренных служб знакомы многим с детства – они короткие, простые и легко запоминаются. Номер 022 работает по той же логике: он упрощает путь к обращению в поисково-спасательный отряд и делает поддержку доступнее в ситуациях, когда время имеет решающее значение», - отметил генеральный директор Т2 Антон Годовиков.