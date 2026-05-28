Новые звания для лучших работников транспорта и энергетики появятся в Псковской области

Депутаты областного парламента приняли закон, который вводит почётные звания для специалистов, внёсших личный вклад в развитие транспорта, дорожного хозяйства и энергетики региона. Инициативу губернатора Михаила Ведерникова парламентарии поддержали на майской сессии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

В законе прописаны критерии для присвоения двух новых статусов – «Заслуженный работник транспорта Псковской области» и «Заслуженный работник топливно-энергетического комплекса Псковской области». Среди них – повышение качества транспортных услуг и безопасности движения, внедрение современных технологий и оборудования, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, эффективная ликвидация последствий ЧС на объектах ТЭК.

Решение о награждении принимает губернатор. Претендовать на почётное звание могут специалисты с опытом работы в своей отрасли не менее 10 лет. Ежегодно его могут получить не более 10 человек от каждой сферы. Повторно награда не вручается. Обладатель статуса получает нагрудный знак и удостоверение, а также единовременно выплачивается премия в размере 35 000 рублей. Дополнительные средства на эти цели будут выделены из резервного фонда правительства Псковской области.

Ранее уже принимались аналогичные законопроекты по введению званий «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области», «Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области», «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области», «Заслуженный работник промышленности Псковской области».