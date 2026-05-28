За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников Александр Котов

За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников от имени депутатского корпуса Александр Котов. Поздравление опубликовано на сайте Псковского областного Собрания депутатов.
«Псковская область по праву гордится своим особым приграничным положением. Наш регион – важнейший рубеж страны, где безопасность Родины ощущается особенно остро. Граница для нас – это не просто линия на карте, а символ мира, стабильности и спокойствия для всех граждан России», – отметил парламентарий.
Александр Котов подчеркнул, что сегодня, в условиях непростой геополитической обстановки, служба приобретает особое значение. Перед пограничниками стоят новые вызовы, требующие не только мастерства и выдержки, но и настоящего мужества, мудрости и умения принимать ответственные решения.
«Вы с честью выполняете свой долг, обеспечивая надежную защиту рубежей нашей страны. Мы понимаем, какой ценой дается спокойствие на границе, и ценим вашу самоотверженность. Верность долгу, высокая ответственность и профессионализм пограничников – залог суверенитета государства и уверенности граждан в завтрашнем дне. Благодарю за ратную службу Отечеству! Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и мирного неба! Мира и процветания нашей Родине! С праздником, с Днем пограничника!» – резюмировал председатель Собрания.