За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников Александр Котов

За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников от имени депутатского корпуса Александр Котов. Поздравление опубликовано на сайте Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Псковская область по праву гордится своим особым приграничным положением. Наш регион – важнейший рубеж страны, где безопасность Родины ощущается особенно остро. Граница для нас – это не просто линия на карте, а символ мира, стабильности и спокойствия для всех граждан России», – отметил парламентарий.

Александр Котов подчеркнул, что сегодня, в условиях непростой геополитической обстановки, служба приобретает особое значение. Перед пограничниками стоят новые вызовы, требующие не только мастерства и выдержки, но и настоящего мужества, мудрости и умения принимать ответственные решения.