За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников Александр Котов

За ратную службу Отечеству поблагодарил пограничников от имени депутатского корпуса Александр Котов. Поздравление опубликовано на сайте Псковского областного Собрания депутатов. 


Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Псковская область по праву гордится своим особым приграничным положением. Наш регион – важнейший рубеж страны, где безопасность Родины ощущается особенно остро. Граница для нас – это не просто линия на карте, а символ мира, стабильности и спокойствия для всех граждан России», – отметил парламентарий.

Александр Котов подчеркнул, что сегодня, в условиях непростой геополитической обстановки, служба приобретает особое значение. Перед пограничниками стоят новые вызовы, требующие не только мастерства и выдержки, но и настоящего мужества, мудрости и умения принимать ответственные решения.

«Вы с честью выполняете свой долг, обеспечивая надежную защиту рубежей нашей страны. Мы понимаем, какой ценой дается спокойствие на границе, и ценим вашу самоотверженность. Верность долгу, высокая ответственность и профессионализм пограничников – залог суверенитета государства и уверенности граждан в завтрашнем дне. Благодарю за ратную службу Отечеству! Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и мирного неба! Мира и процветания нашей Родине! С праздником, с Днем пограничника!» – резюмировал председатель Собрания.
Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

