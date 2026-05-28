В четырех округах Псковской области изменят названия одноименных деревень

Проекты постановлений о переименовании населённых пунктов в Красногородском, Дновском, Опочецком и Невельском округах рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 55-й сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. С такой инициативой обратились главы муниципалитетов при поддержке населения и представительных органов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов 

Как пояснили главы округов, одинаковые названия деревень, оказавшихся в составе одной административно-территориальной единицы после упразднения волостей, вносят путаницу в адреса и создают сложности гражданам – например, при вызове скорой помощи или оформлении документов.

Приоритетом при смене названия являлось количество жителей и наличие зарегистрированной недвижимости. Новые названия, как правило, созвучны существующим и часто уже использовались в повседневном обиходе. «Деревня Зуево переименовывается в Зуёво. Кстати, это название и раньше было, даже в хозяйственных книгах фигурирует. Но потом точки над буквой Ё куда-то потерялись», – привела пример на заседании профильного комитета глава Красногородского округа Валентина Понизовская.

«Хочу отметить, что это расходы, которых, как говорилось, не будет при муниципальной реформе», - заметил депутат от «Яблока» Артур Гайдук.
«У нас с переименованием населенных пунктов работы непочатый край. Нам нужно все привести к историческим наименованиям. Связывать это с мунреформой некорректно. В Бежаницах у нас уже проблема организовалась с переименованиями», - ответил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия»).

Депутатский корпус поддержал все четыре инициативы о переименовании.

На основании решения Собрания документы направят на экспертизу в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти (Росреестр).

В областном Собрании уточнили, что федеральное законодательство допускает переименование географического объекта, если два и более однородных объекта в пределах одной административно-территориальной единицы имеют одинаковое наименование.

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Понизовская Валентина Владимировна

Глава Красногородского муниципального округа

Гайдук Артур Маркович

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»

