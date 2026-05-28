Выпускника Псковского технического лицея наградили за победу в V сезоне конкурса «Знаешь? Научи!»

Ученика 11 класса Псковского технического лицея Тимофея Ковалева наградили за победу в V сезоне Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!», на торжественном награждении молодой человек выиграл также и квиз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила представитель школьника.

За пять сезонов конкурса участники прислали более 12 тысяч видеороликов, из них свыше двух тысяч — в юбилейном V сезоне. Тимофей Ковалев представил ролик в номинации «Двигателестроение». В своем сюжете школьник рассказал о том, как физика поднимает самолеты в небо, какая хитроумная «карусель» работает внутри двигателя, что происходит внутри «сердца самолета» при каждом этапе — от работы компрессора до выброса газа через сопло.