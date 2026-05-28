 
Общество

Исправительные работы назначены двум жителям Острова за неуплату алиментов

Островской городской суд рассмотрел уголовные дела и назначил шесть месяцев исправительных работ местным жителям, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов уголовных дел, подсудимые на основании решения суда обязаны выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. Ранее постановлениями мирового судьи островичи были подвергнуты административному наказанию (обязательные работы, штраф) за неуплату без уважительных причин средств на содержание своих детей. Однако данные выплаты все равно не производили, в связи с чем образовались задолженности по алиментам.

Приговорами суда Козлов и Михайлова признаны виновными в совершении преступлений, каждому назначено наказание виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

