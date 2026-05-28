Закон о жертвах геноцида советского народа принят в Псковской области

На майской сессии депутаты регионального парламента приняли закон «Об отдельных вопросах увековечения памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Псковской области», сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании. 

Принятый нормативный правовой акт основан на нормах федерального законодательства: 1 января 2026 года вступил в силу федеральный закон, закрепляющий понятие геноцида советского народа и формы увековечения памяти его жертв.

Региональный закон, состоящий из десяти статей, определяет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере увековечения памяти жертв геноцида советского народа, а также особенности проведения церемоний захоронения и перезахоронения останков. 

