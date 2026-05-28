«Семейный день» провели участницы конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки»

В рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» финалистки приняли участие в «Семейном дне» и семейной фотосессии, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова

«К съемочному процессу все участницы подошли по-разному. Кто-то подобрал "фэмели-лук", кто-то сосредоточился на аксессуарах, но в любом случае каждая семья в кадре получилась аутентично и непохоже на других. Отдельно хотелось бы отметить вовлеченность как детей, так и мужей участниц категории "Миссис" фестиваля красоты! Девушек категории "Мисс" поддержали родители и братья с сестрами! Невероятно теплая атмосфера добавила солнца в этот день! Поддержка семьи — это важно и очень приятно!» - отметили организаторы.

Также организаторы напомнили, что продолжается голосование за «Мисс и Миссис интернет». Оно проходит в мессенджере Мах. Итоги озвучат на финальном гала-шоу 30 мая.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Мероприятие планируется в формате шоу с гала-ужином. В финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» вышли 19 женщин.

«Главное событие весны пройдет в формате шоу с гала-ужином. Вы сможете вкусно поужинать и увидеть своими глазами рождение новых королев Великих Лук!» - подчеркнули организаторы.

Специальными гостями станут: президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия и Миссис Москва» Алла Маркина, рекордсмен книги рекордов Гинеса Дмитрий Датмэн, королевский шоу-балет «Баккара», участник проекта «Молодые ножи» на телеканале «Пятница» Владислав Павлов и другие выдающиеся личности.

Ведущими шоу станут Миссис Россия 2025 Екатерина Семенова и директор фестиваля Николай Королев.