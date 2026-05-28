«Семейный день» провели участницы конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки»

В рамках фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» финалистки приняли участие в «Семейном дне» и семейной фотосессии, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.
Фото здесь и далее: Елизавета Расчетова
Также организаторы напомнили, что продолжается голосование за «Мисс и Миссис интернет». Оно проходит в мессенджере Мах. Итоги озвучат на финальном гала-шоу 30 мая.
Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Мероприятие планируется в формате шоу с гала-ужином. В финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» вышли 19 женщин.
Специальными гостями станут: президент фонда «Планета женщин», директор «Миссис Россия и Миссис Москва» Алла Маркина, рекордсмен книги рекордов Гинеса Дмитрий Датмэн, королевский шоу-балет «Баккара», участник проекта «Молодые ножи» на телеканале «Пятница» Владислав Павлов и другие выдающиеся личности.
Ведущими шоу станут Миссис Россия 2025 Екатерина Семенова и директор фестиваля Николай Королев.